Benedetta Parodi: "Il mio posto del cuore immerso nel Monferrato"

CARPENETO - Qualche mese fa ha definito "posto del cuore" la campagna attorno a Carpeneto, il suo paese Natale. Oggi Benedetta Parodi, popolarissimo volto della tv italiana, completa il concetto parlando delle riunioni di famiglia nella casa di proprietà. Uno dei volti simbolo della cucina in tv è impegnatissimo nella promozione del suo ultimo libro "In cucina con Benedetta", da poco pubblicato con Vallardi. "E' l'undicesimo - spiega - credo che, almeno per un po', dopo questo mi fermerò. Tra le ricette c'è uno spazio importante per il Monferratto. Tutti in famiglia amiamo la cucina piemontese".

L'intervista completa su "L'Ovadese" in edicola da giovedì 18 novembre.