Consiglio comunale: discussione su bilancio e rifiuti

OVADA - Sono cinque i punti messi in discussione nell'adunanza straordinaria del consiglio comunale che si terrà questa sera, giovedì 30 settembre, a partire dalle ore 21.00. Dopo l'approvazione dei verbali della seduta dello scorso 28 luglio, il dibattito si sposterà verso il bilancio consolidato del 2020.

A seguire, poi, sarà la volta di alcune variazioni agli stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio di previsione 2021/2023. In ballo ci sono i tre contributi arrivati qualche settimana fa dal Ministero dell’Interno. A chiudere l'appuntamento serale sarà la mozione presentata dal consigliere Angelo Priolo (Ovada Viva) per l'adozione di metodi di contrasto all'abbandono di rifiuti. Si prospetta un botta e risposta piuttosto intenso fra le forze di maggioranza e l'opposizione, con il confronto che sarà incentrato sul possibile utilizzo delle fototrappole da parte di Palazzo Delfino.

La seduta si svolgerà in videoconferenza utilizzando la piattaforma GoToMeeting, con il codice di accesso (identificativo ID) 980 143 381, che consente il riconoscimento facciale e vocale dei componenti partecipanti e quindi la loro identificazione. In giornata verrà pubblicato sul sito internet del Comune di Ovada un apposito avviso riportante le modalità per assistere, compatibilmente con la capacità di capienza della piattaforma utilizzata.