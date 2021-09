Provinciale Ovada - Novi: al via i lavori per il ponte

CAPRIATA - Partiranno lunedì i lavoro sulla provinciale 155 Ovada – Novi. Obiettivo della Provincia è quello di recuperare il collegamento originario assicurato dal ponte abbattuto dalla furia dell'acqua del rio Albedosa nell'ottobre 2019. Da quel momento le due aree di Capriata d'Orba, il centro del paese e la frazione di Pratalborato, sono rimaste isolate tra loro fino al febbraio 2020. In quel periodo è stato ripristinato il collegamento provvisorio, oggetto di numerose critiche, per mezzo del by pass ricavato dell'area accanto all'ingresso del Golf Club Villa Carolina.

Ritardo significativo

I lavori sarebbero dovuti partire nel giugno scorso. Questione di tempi da rispettare per non mettere a rischio i finanziamenti assicurati da Regione e Protezione Civile per il ripristino delle aree alluvionate. La carenza e le difficoltà nell'approvigionamento delle materie prime hanno in realtà indicato i tempi reali del cantiere. L'obiettivo rimane comunque terminare entro febbraio.

Maltempo senza precedenti

Nell'ottobre 2019 l'Ovadese e le aree di confine furono investiti da un'ondata massiccia di maltempo. La pioggia cadde incessante per ore. A subire i danni più ingenti il comune di Castelletto d'Orba, invaso dall'acqua del rio Albara a cinque anni dall'ultimo disastro, e la porzione di territorio tra Mornese, Lerma e la piana. Era già buio, il 21 ottobre di due anni fa, quando il rio Albedosa, uno degli affluenti minori dell’Orba, gonfiato dalla pioggia, travolse e uccise il tassista di Sale Fabrizio Torre, che si trovava in zona per accompagnare un cliente giapponese.



Ulteriori dettagli sull'opera sul numero de “l'ovadese” in edicola dal 2 settembre.