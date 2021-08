Ovadese, Silvestri timbra la prima vittoria

OVADA - Vittoria per 1-0 dell’Ovadese nella seconda uscita stagione a Busalla contro la locale formazione che milita in Eccellenza Ligure. Mister Raimondi per l’occasione presentava lo stesso schieramento di partenza che aveva affrontato l’Acqui tranne la variante di Mazzon al posto di Musso e il conseguente spostamento di Favorito al centro della difesa in linea con Silvestri. Un’Ovadese più in palla rispetto agli avversari nella prima frazione che esprimeva più gioco con supremazia territoriale e colpiva anche il palo con Sassari. Nella ripresa solita girandola di sostituzioni e il gol Ovadese con Silvestri che deviava nel sacco un calcio d’angolo battuto da Anania. Domenica 29 alle ore 17 ultimo impegno amichevole a Rossiglione contro la locale formazione dell’ex Nildo Biato. Poi dal 5 settembre si fa sul serio con la Coppa Italia al Centogrigio contro la Luese Cristo