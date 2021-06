Amaretti e baci di dama dei Crebini Cazzuli sbarcano a Novi

NOVI LIGURE - Il sapore della sfida è dolce per Paolo e Fabrizio Cazzulo, prosecutori di una tradizione di famiglia. A Novi Ligure hanno creato il sito produttivo di “Dolceria Sabauda”, la versione aggiornata al 2020 del marchio “Dolci del moro”, il laboratorio creato ai Crebini Cazzuli da papà Francesco per produrre amaretti a baci di dama alla piemontese. Il secondo tassello è l’apertura, prevista per domani in via Spinelli a Novi di “Casa sabauda”, la pasticceria al dettaglio coordinata da Sara Maranzana, la giovane pasticcera di Silvano d’Orba che metterà a frutto l’esperienza nella ristorazione maturata in questi anni tra Inghilterra e Cina. «Abbiamo creato - racconta - ricette e impasti che legano la tradizione con un pizzico di modernità. Per tutti noi si tratta di una grande scommessa, specie in questo momento». «Approdare a Novi - confermano Paolo e Fabrizio Cazzulo - è un vanto oltreché una grande opportunità. Significa un salto di qualità. L’investimento l’abbiamo pensato e ricalibrato più volte. L’ultimo anno è stato un problema ma per certi versi ha creato opportunità che non avremmo avuto».