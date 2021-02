Ovada si prende la rivincita, Occimiano vede la vetta

OCCIMIANO - Sette giorni fa era lo scontro di testa, rinviato per alcune positività tra le occimianesi, ora è il duello tra inseguitrici, con vista sul primo posto nel girone di C femminile. Intenso e deciso al quinto set: se lo aggiudica Nuova Elva Occimiano, in una sfida di grande intensità con Mokaor Vercelli, 18/16 al quinto per le ragazze di Giorgio Gombi. Che mettono due volte la testa avanti ma non chiudono, sempre raggiunte dalle vercellesi: 25/19, 23/25, 25/21, 22/25 e poi l'altalena di vantaggi ed emozioni al quinto, che vale 2 punti per Fortitudo.

Ora al secondo posto (e con una gara in meno), a una lunghezza da Play Asti, che non dà spazio alla voglia di riscatto di Alessandria Volley: al PalaCima la partita era stata più equilibrata, nel palasport astigiano è un confronto quasi sempre a senso unico, soprattutto nella prima parte, 25/15, 25/19, 25/21.

Cantine Rasore Ovada si prende la rivincita su Zs Ch Valenza, che si era imposta nel primo atto: al 'Geirino' 3/0 per il sestetto allenato da Domenico Patrone, 25/22, 25/12, 25/22.

Non riesce la doppietta alla società ovadese: i maschi di Dogliero cadono ancora contro Altiora Motty, 3/0 per la squadra di Verbania nella gara arbitrata dall'alessandrina Gaia Fornicelli, per lei prima partita in C maschile. Gli ovadesi stentano in avvio, 14/25, la reazione è solo parziale e non incide sul punteggio, 19/25, 21/25.

Ferma tutta la serie B: nel posticipo per Euromac Mix Casale ancora uno stop, 1/3 contro Garlasco. Si riparte il 6 marzo, ma per le formazioni acquesi, soprattutto la femminile di B1, c'è incertezza, perché la squadra non è ancora tornata in palestra ad allenarsi.