Covid: al via la vaccinazione all'ostello del Geirino

OVADA - Sono partite questa mattina a Ovada le vaccinazioni dei cittadini ultraottantenni. Quartier generale delle operazioni l'ostello e non come indicato in un primo momento il palazzetto dello sport. Il personale Asl ha organizzato gli spazi con un'accettazione all'ingresso, una parte del salone adibita alla vaccinazione vera e propria e un'altra a disposizione per l'osservazione (una quindicina di minuti) del soggetti appena sottoposti. L'ostello, situato nella parte più interna del polisportivo Geirino, oltre i campi da tennis, è stato giudicato struttura più idonea dal punto di vista logistico. L'obiettivo è quello di andare avanti a tamburo battente nei prossimi giorni. La prenotazione del vaccino dev'essere fatta attraverso il medico di base.