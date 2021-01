Gioco d'azzardo: un tavolo di monitoraggio e contrasto alle ludopatie

OVADA - Auspica l’istituzione di un tavolo di monitoraggio e contrasto alla ludopatia e impegna il Sindaco a promuovere simili provvedimenti in altri Comuni l'ordine del giorno approvato l'altra sera dal Consiglio Comunale di Ovada. L'intento è quello di difendere l'attuale legge regionale nei mesi scorsi oggetto di un tentativo di modifica nella parte che indica la distanza minima tra punti gioco e le cosiddette "aree sensibili" (scuole, ospedali, luoghi di culto). Un'iniziativa politica già proposta in passato dall'attuale maggioranza, e firmata da "Insieme per Ovada" la lista che ha portato alla rielezione dell'attuale sindaco, Paolo Lantero. In un primo momento il documento era stato ritirato in ragione di un tentativo di arrivare a un'approvazione condivisa anche da parte dell'opposizione. In questo secondo passaggio è stata respinta al mittente la richiesta di "Ovada viva" (che poi si è astenuta) di desistere dall'iniziativa.

"Le misure messe in campo dalla Regione e dai Comuni - si legge nel documento - sono state positivamente raccolte e sostenute dalla società civile, in particolare dalle associazioni che direttamente si occupano di ludopatia, di aspetti sociali e di legalità. Nella nostra Ovada particolare fu l'appoggio di tutta la città rappresentata da 47 associazioni durante la contrapposizione amministrativa che l'Amministrazione dovette affrontare con alcune grosse aziende del settore del gioco.