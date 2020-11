Primo "Open Day" virtuale all'istituto "Santa Caterina - Madri Pie"

OVADA - Proseguono in forma virtuale le iniziative promosse dall’Istituto “Santa Caterina – Madri Pie” di Ovada che, in attesa di poter aprire nuovamente le porte dell’edificio di via Buffa, ha deciso di avviare alcune iniziative accessibili agli studenti attraverso la rete di Internet. Sabato mattina, fra le ore 10 e le 11, i docenti della scuola media di via Buffa saranno a disposizione dei genitori che devono iscrivere i figli ormai prossimi alla scelta del nuovo corso nell’ambito del primo dei quattro “Open Day” virtuali promossi direttamente dall’Istituto ovadese che, previa prenotazione telefonica (al numero 0143 80360), è tornato ad aprire le sue porte per le visite all’interno della struttura. Maggiori informazioni a questo link.

Nel frattempo, qualche giorno fa, gli alunni iscritti alla classi seconda e terza media hanno avuto modo di cimentarsi in una lezione di tedesco tenuta da un’insegnante madrelingua del “Goethe Institut” e sotto la supervisione della professoressa Chiara Capello, docente di Inglese alla secondaria di primo grado e di Tedesco al Liceo Linguistico. Nel corso della mattinata i giovani ovadesi hanno preso parte alla lezione di prova e, fra un quiz interattivo e l’altro, si sono anche esibiti in una piccola prova di canto. Per rendere più semplice la conoscenza della nuova lingua, infatti, la professoressa Alisa Tellman – anche lei collegata attraverso la piattaforma “Zoom” – ha proposto agli studenti del “Santa Caterina” il testo di “Ich gehe meinen Weg”, in italiano “Vado per la mia strada”, la canzone scritta ed interpretata dalla band berlinese “Muckemacher”, che ha riscosso grande successo fra i partecipanti.