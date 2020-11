Covid: deciso calo dei positivi sul territorio

OVADA - E' stata la settimana di un deciso calo dei contagi in tutto l'Ovadese quella appena trascorsa. Nel centro zona il dato di lunedì scorso era fermo a 103. Oggi, secondo il conteggio della Regione Piemonte, il numero è sceso a 68. «Chi ha il polso della situazione – spiega il sindaco di Ovada, Paolo Lantero – sa che quei dati sono leggermente in ritardo rispetto alla realtà. In generale c'è chi è inserito nelle tabelle e sta già bene. Questi dati però non devono far abbassare la guardia». Il calo si registra anche nei principali comuni dell'Ovadese. Molare è passato da 10 a 4, Castelletto fa registrare 10 positivi (-3), Rocca Grimalda a lungo paese più colpito è sceso a 9. Solo Cremolino è in controtendenza a quota 12.