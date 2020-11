Tobia Rossi: "Porto la mia scrittura in una galleria d'arte"

OVADA - Un'ambientazione decisamente insolita per una sit com altrettanto particolare. La galleria d'arte che diventa lo scenario per situazioni brillanti e sorprendenti. A crearla lo scenaggiatore teatrale ovadese Tobia Rossi, drammaturgo che si è cimentato in una forma di scrittura diversa. Si chiama “The gallery” il telefilm scritto con Lorenzo Roppi. Gli attori recitano sullo sfondo della Galleria d'Arte Veneta della famiglia Orler, da anni centro nevralgico per la promozione di artisti emergenti. Le storie di artisti e di acquirenti si incrociano, il mondo della Galleria prende vita con le battute serrate degli attori e le situazioni paradossali fra vita e arte.

