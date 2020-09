Asfalti e parcheggi: in consiglio tre interpellanze di "Ovada Viva"

OVADA - Chiederanno il motivo per cui i recenti lavori di asfaltatura di piazza XX settembre si sono svolti (anche) in una mattinata di mercato, visto che inizialmente era stata prevista la chiusura dell'area nella giornata di lunedì della settimana precedente. E poi, subito dopo aver discusso della possibile realizzazione di una rotonda all'intersezione fra la strada provinciale 456 (via Molare) e via Nuova Costa, è previsto un dibattito sulla possibile individuazione degli stalli per la sosta delle moto e degli scooter nel piazzale della stazione centrale. Insomma, non c'è solamente il tema dei rifiuti a caratterizzare la seduta odierna del consiglio comunale, in programma stasera, mercoledì 30 settembre, a partire dalle ore 21.00.

Dei sette punti che saranno discussi nel corso della serata, gli ultimi tre sono stati presentati da Pier Sandro Cassulo (capogruppo) e Angelo Priolo di "Ovada Viva". Si tratta, nello specifico, di interpellanze rivolte all'amministrazione comunale in carica. Ricordiamo che la seduta si svolgerà in videoconferenza attraverso la piattaforma "GoToMeeting".