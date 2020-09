Ovadese, la stagione parte con il Mirafiori

OVADA - Parte da Mirafiori l'avventura dell'Ovadese nel campionato di Promozione 2020-21. Un esordio, sul campo in cui l'anno scorso arrivò una delle delusioni più brucianti con l'1-1 conquistato dai locali in pieno recupero, vissuto con la spinta determinata dal passaggio del turno in Coppa Italia con la Gaviese di domenica scorsa. "Una gara - ha commentato in settimana mister Stefano Raimondi - che ha mostrato una squadra che non aveva ancora smaltito i carichi di lavoro dei giorni precenti. Domani dovremmo essere più pronti". Da capire quale formazione sarà schierata per il calcio d'inizio. Ed in particolare il punto di domanda riguarda l'attacco. "Abbiamo provato la formula con due esterni e una punta centrale ma non mi ha convinto troppo. Deciderò dopo l'ultima prova". La sensazione è che si vada verso la scelta di Rosset vicino a una punta con Motta a destra arretrato in un centrocampo a quattro. Deve però migliorare anche la difesa. "Abbiamo preso qualche gol evitabile, con il lavoro non succederà più". Le sicurezze sono Silvestri e soprattutto Gaione molto brillante domenica scorsa.