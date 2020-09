“Dodici ore”: domenica di solidarietà per Vela via web

OVADA - Si terrà domenica prossima, tra le 9.30 e le 12.30, l’edizione virtuale della “Dodici ore” di tamburello, la manifestazione benefica organizzata dagli “Amici di Roby” per raccogliere fondi a favore dell’attività dell’associazione Vela. Per il primo anno, da quando la manifestazione è nata, lo sferisterio di via lung'Orba non ospiterà concretamente giocatori di tamburello professionisti e amatori impegnati nella tradizionale partita.

Stante l’impossibilità a radunarsi in maniera tradizionale, gli organizzatori hanno deciso di chiedere comunque un contributo che, come per le edizioni precedenti, sarà trasformato in aiuti concreti per il Day Hospital Oncologico. È sufficiente dare un’occhiata alle offerte di ogni edizione per rendersi conto della portata dell’evento. Nel 2011: 5.170 euro. Nel 2012: 7.000 euro A seguire: nel 2013 6.500 euro, nel 2014 10.500 euro, nel 2015, 7.200 euro, nel 2016 5.050 euro, nel 2017: 5.400 euro nel 2018: 6.000 euro. Lo scorso anno, in un’edizione dedicata alla celebrazione dello storico scudetto dell’Ovada di quarant'anni prima, 7.200 euro.