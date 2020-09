Rocca Grimalda, Cacciola è il nuovo sindaco

ROCCA GRIMALDA - Sarà Enzo Cacciola il sindaco di Rocca Grimalda per il quinquennio 2020 - 2025. Il candidati della lista "Tradizione per il futuro" ha conquistato 405 voti. L'avversario Giancarlo Subbrero di "Uniti per Rocca Grimalda" si è fermato a 403. Affluenza al 61.48%.