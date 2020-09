Frana al Gnocchetto, chiesto un vertice urgente

OVADA - La richiesta di un vertice urgente per fare il punto sulla situazione della 456 del Turchino. A muoversi è stato il sindaco di Ovada, recependo anche l'appello dei colleghi oltre confine della Valle Stura, coinvolgendo il Prefetto di Alessandria Iginio Olita. "Al vertice - ha spiegato il sindaco di Ovada - dovrebbero esserci tutti i rappresentanti di enti e istituzioni che hanno un ruolo in questa situazione". Fra questi Provincia e Anas che dovrebbero passarsi il testimone della gestione. Se infatti era previsto che gli atti formali si sarebbero completati in autunno, il perdurante silenzio sta diventando preoccupante.