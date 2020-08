San Lorenzo: restaurati i tre portoni della chiesa

OVADA - La festa patronale a San Lorenzo d’Ovada, seppur celebrata in tono minore senza la tradizionale merenda e lotteria oltre alla sospensione della passeggiata serale dei CAI, ha registrato ugualmente alcuni momenti di preghiera e riflessione oltre alla benedizione dei tre portali d’ingresso. Il parroco Don Maurizio Benzi ha infatti inaugurato i tre portoni, quello centrale e i due laterali dopo i lavori di ristrutturazione eseguiti dall'artista in legno Costanzo Cucuzza di Morsasco. Un nuovo aspetto per la chiesa di San Lorenzo che immersa nella vallata delle colline ovadesi rimane sempre un vero punto di riferimento per i devoti.