L’omaggio ai Police e a Sting per l’esordio della rassegna “OvadAvanti”

OVADA - Saranno le note dello storico gruppo britannico “The Police” ad inaugurare le serate musicali della rassegna “OvadAvanti”, curata all’interno delle Piscine del Geirino da Servizi Sportivi e associazione Rebora. In scena stasera, sabato 11 luglio, dalle ore 21.30, la Band 999 composta dalla voce di Roberto Tiranti, il chitarrista e produttore dei Modà Marco Barusso, il batterista Guido Carli.

«I Police - spiega Tiranti, già voce di New Trolls e leader dei Labirinth - hanno segnato in modo profondo la musica degli anni '80. Ma le loro canzoni sono conosciute ancora oggi anche tra i più giovani».

Uno sforzo organizzativo non da poco quello della Servizi Sportivi: l’ingresso al concerto è libero ma serve la prenotazione allo 0143 82143. Un passo verso la normalità. «Le persone - aggiunge Tiranti - hanno voglia di musica, di tornare ad ascoltarla live. Chiaramente proporremo i grandi classici del gruppo da “Roxanne” a “Message in the bottle”. Non nasconde Tiranti di considerare la voce di Sting una delle pietre miliari. Non a caso alcuni brani sono stati riproposti da artisti come Bruno Mars. Il musical “Moulin Rouge” ha dato nuovo lustro proprio a Roxanne. La rassegna andrà avanti in tutti i sabato di luglio e agosto, con esclusione di Ferragosto. Tra gli artisti principali Beppe Gambetta, Marcello Crocco e Paolo Bonfanti.