Reparto di Radiologia: in funzione la nuova Tac

OVADA - È entrato in funzione nella giornata di ieri il nuovo Sistema di tomografia assiale computerizzata del reparto di Radiologia dell’ospedale di Ovada. «Rispetto al sistema precedente - spiegano da Asl Al - vengono ottimizzate le acquisizioni craniche e migliorato il processo delle acquisizioni total body, con una maggiore velocità di acquisizione. La formula di approvvigionamento del bene è quella del noleggio con opzione di riscatto». L’apparecchio sostituisce quello precedente, “andato in pensione” dopo tanti anni di onorato servizio, in seguito al recente guasto.