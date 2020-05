Urbs: grande richiesta per il numero sulle confraternite

OVADA - Grande richiesta per il numero speciale di Urbs dell’Accademia Urbense preparato per il 1°cammino interregionale di fraternità delle confraternite di Piemonte, Liguria e Lombardia in programma il 2 e 3 maggio. L’appuntamento è stato naturalmente rinviato al 26 e 27 settembre in seguito all’emergenza covid 19, ma l’Accademia nello spirito di cultura e tradizione che la contraddistingue si era mossa con largo anticipo per la pubblicazione di un numero speciale coinvolgendo tutte le confraternite non solo della Diocesi di Acqui, ma anche quelle Liguri di Mele e del Fado e quelle rientranti nella zona alessandrina ma appartenenti ad altre diocesi come Silvano d’Orba, Capriata d’Orba, Tramontana, Francavilla, Castellazzo Bormida, Gavi. E’ andata quindi alle stampe una pubblicazione con oltre cento pagine, importante per i contenuti, le belle fotografie che colpiscono il lettore, oltre a particolari contributi di personaggi storici. Uno di questi Fausta Franchini Guelfi, docente Universitario e massimo esponente della cultura ligure si è complimenta con l’Accademia perché il numero costituisce “una preziosa e utilissima ricognizione sulle confraternite di un vasto territorio” e potrebbe costituire una guida per un viaggio culturale Le pubblicazioni sono state distribuite ai soci oltre alle Confraternite che ne avevano fatto richiesta. E’ ancora disponibile qualche numero per cui chi è interessato può rivolgersi all’Accademia Urbense. Continua naturalmente l’attività, rispettando le norme di emergenza ed è in preparazione il numero di giugno.