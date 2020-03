Note nel silenzio per le vittime del Covid-19

"In questo momento solo con il silenzio possiamo dire qualcosa". Così il sindaco di Ovada, Paolo Lantero, ha concluso la cerimonia organizzata di fronte al municipio della città nell'ambito dell'iniziativa nazionale organizzata per ricordare le vittime del coronavirus. Oltre alle autorità, di fronte a Palazzo Delfino erano presenti le forze dell'ordine e i soccorritori della Croce Verde Ovadese. Allo scoccare di mezzogiorno, durante il minuto di silenzio, il flautista Marcello Crocco ha eseguito un'aria in memoria dei defunti.