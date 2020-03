Lercaro: dieci decessi nel fine settimana

OVADA - Dieci decessi nel fine settimana all'interno dell'Ipab Lercaro, la casa di risposo dell'Ovadese. A confermarlo sono stati negli scorsi minuti il direttore sanitario Elena Configliacco e il commissario della struttura Gianluigi Sfondrini. “A seguito degli accertamenti post morte di un’ospite, risultati positivi al COVID -19, si è ulteriormente proceduto ad incrementare le attività di prevenzione ed assistenza – si legge nella nota ufficiale - Sistematicamente dal giorno 18 marzo in poi ogni azione posta in essere è stata e viene puntualmente concordata e condivisa con l’Unità di crisi per le Case di Riposo della Asl”. E ancora: “Gli operatori della struttura a qualsiasi livello di mansioni di appartenenza, assicurano il massimo impegno e manifestano un encomiabile spirito di abnegazione per far fronte a questa difficile situazione da affrontare”.