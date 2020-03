Alessandria: scappa all'alt dei finanzieri. Fermata dopo l'inseguimento

ALESSANDRIA - Ci sono anche i finanzieri del Nucleo Mobile della Compagnia di Alessandria sulle strade del territorio a verificare il rispetto delle disposizioni a tema covid-19. Nei giorni scorsi, in città, in occasione di un posto di controllo, gli agenti delle Fiamme Gialle hanno intimato l'alt alla macchina condotta da una donna.

La guidatrice, dopo aver lasciato intuire di volersi fermare, ha tuttavia accelerato rapidamente, tentando la fuga. Dopo un inseguimento per la città la donna, un'ovadese di 39 anni, è stata bloccata evitando causasse danni a persone e veicoli durante un'eventuale manovra spericolata.

La donna ha dichiarato un'identità falsa, è stata trovata in possesso di una patente scaduta da più di 10 anni e denunciata alla Procura della Repubblica di Alessandria per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, false generalità e inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità. Quest’ultima violazione è stata commessa proprio perché la donna non ha osservato le norme volte al contenimento della pandemia in corso, non avendo fornito valide giustificazioni circa la sua presenza in città.