Poste Italiane: recapito della corrispondenza, prolungato lo stop

OVADA - Resterà bloccato ancora per qualche giorno il servizio di recapito della corrispondenza nei comuni dell'Ovadese. Rispetto alla data di scadenza (sabato 21 marzo) indicata all'inizio della settimana scorsa, Poste Italiane ha confermato che bisognerà attendere almeno fino a giovedì 26 per la riapertura. Questo perché, com'è noto, in seguito a un episodio di contagio epidemiologico da Covid-19, lo scorso 13 marzo l'azienda ha disposto la chiusura del Centro di distribuzione di Ovada e la conseguente quarantena per i dipendenti (una ventina) operativi in quel reparto. Il tentativo effettuato dalla società, che ha provato a dirottare alcune risorse provenienti da altre zone per sopperire alla mancanza di forze locali, non è andato a buon fine.

Ricordiamo che sono serviti i comuni di Ovada, Belforte Monferrato, Carpeneto, Casaleggio Boiro, Cassinelle, Castelletto d'Orba, Cremolino, Lerma, Montaldeo, Montaldo Bormida, Mornese, Morsasco, Parodi Ligure, Prasco, Rocca Grimalda, Silvano d'Orba, Trisobbio, Predosa, Francavilla Bisio, San Cristoforo, Capriata d’Orba, Molare e Tagliolo Monferrato.