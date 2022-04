Enoteca, gli stati generali dell'economia

OVADA - Si terrà sabato mattina, dalle 10.00 in Enoteca, l’ultimo appuntamento collegato da “Ovada, il ‘900 è già futuro”, il talk show concepito come momento di confronto sulle prospettive dell’economia del territorio. In occasione della conclusione della mostra dedicata all’industria meccanica ovadese dal 900 a oggi interverranno Laura Coppo, Presidente di Confindustria Alessandria; Giorgio Lottero, Confartigianato Alessandria; Mauro Scalzo, CNA Ovada e dirigenti degli istituti scolastici del territorio. L’intento della giornata, conforme con lo spirito che ha animato l’iniziativa, è quello di individuare una linea di sviluppo per il territorio nei prossimi anni. La mostra ha offerto uno spaccato dell’impresa del territorio nelle ultime decadi, ponendosi come punto di partenza del racconto delle dinamiche economiche del nostro territorio: dalla presenza di grandi aziende di riferimento alla progressiva comparsa di realtà minori e caratterizzanti dell’indotto. Tanti i visitatori che in queste settimana hanno voluto spendere qualche minuto per conoscere la storia di Bovone, Ormig, Vezzani e Mecof.