Sanificazione su panchine, parchimetri e scalette

OVADA - Nei primi giorni dell'emergenza sanitaria era già stata predisposta una pulizia più frequente e accurata degli spazi pubblici, in particolare i passaggi della spazzatrice meccanica nelle aree del centro storico di norma non toccate. Ora alla azioni per l'igiene del suolo cittadino si aggiunge anche il progetto messo a punto dall'ufficio tecnico. Si tratta della sanificazione di corrimano delle scalette, panchine e ascensori pubblici (ad esempio quello installato in piazza del Peso), parchimetri. "I privati - spiega l'assessore all'Igiene Pubblica del comune di Ovada, Marco Lanza - si stanno già occupando di distributori di sigarette e bancomat. Questo è un ulteriore tassello per assicurare condizioni igieniche adeguate". Gli interventi sono programmati una volta alla settimana per un mese.