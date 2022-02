Ovadese, tre punti sul velluto

OVADA - Tutto facile per l'Ovadese che torna alle gare ufficiali rifilando un sonoro 4-0 al malcapitato Cit Turin. Davvero troppo tenera la formazione ospite. E così la squadra di Raimondi impiega solo dieci minuti a chiudere la pratica. La rete del vantaggio è di Sassari, al 5' l'esterno entra in area vince due contrasti e scarica in porta la sua conclusione dall'area piccola. Al 9' Aresca è lanciato nello spazio. Il portiere Salvi lo atterra da ultimo uomo poco prima dell'ingresso in area e viene espulso. La conclusione non irresistibile di Anania sulla successiva posizione trova impreparato il neo entrato Staiano.

E dire che la gara era iniziata con qualche timore per la fase offensiva. Rignanese, solo in panchina ma per onor di firma, è sostituito da Aresca. Si rivede Mazzotta. In difesa Bianchi fa l'esordio accanto a Silvestri. Il centrocampo può contare su Pellegrino, Aniania e Xassan Cali.

Di fatto la gara termine sul 2-0. La formazione ospite soffre e non crea troppi pericoli. La ripresa vive solo di due guizzi di Costa, improbabile goleador, che fissa il punteggio con la sua doppietta.