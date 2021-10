Ovadese, finalmente un centravanti. Ma c'è da lavorare

OVADA - Fa i conti con i punti che mancano l'Ovadese. Nelle ultime cinque partita Sassari e compagni sono andati in vantaggio quattro volte. Mai è arrivata la vittoria al triplice fischio finale. Se contro il Trofarello ci poteva stare, i punti con Mirafiori, San Giacomo e Luese pesano di più. Lo sa bene mister Stefano Raimondi che saluta la gara giocata in anticipo al Centogrigio con un misto di insoddisfazione e fiducia per il futuro. "Abbiamo cercato di dare pressione in partenza - ha commentato l'allenatore - Abbiamo fatto bene nelle fasi difensive, meno in quelle di costruzione del gioco in cui abbiamo fatto ancora troppi errori tecnici".

Lavori in corso

La squadra è stata schierata con un modulo all'inizio che poi è stato cambiato in corso d'opera. Cose normali dato che il gruppo ha svolto una sola rifinitura al venerdì senza poter premere troppo il piede sull'acceleratore. "Mi aspettavo di avere più padronanza del palleggio su un campo sintetico - prosegue l'allenatore - e invece abbiamo rischiato di pagare ancora una volta alcuni nostri erroracci". Sotto i riflettori la gestione del gioco nei finali di tempo, già molto negativa contro il San Giacomo. Segnale evidente di difficoltà nell'interpretazione dei momenti critici della partita. Nel secondo tempo l'assetto è cambiato e il risultato si è manifestato con una mezz'ora di controllo del gioco. "Abbiamo preso un gol per l'ennesima volta in ripartenza. Una cosa che non devi concedere, specie sul campo della prima in classifica se sei in vantaggio".

Nuovo attacco

Tanti i giocatori tecnici messi in campo: Anania, Colombo, El Amraoui e Sassari, oltre centravanti Rignanese. Parole importanti quelle spese dall'allenatore. "Finalmente abbiamo un attaccante vero - conclude Raimondi - Dobbiamo lavorare per inserirlo e metterlo nelle condizioni di incidere. Ci siamo messi 4-3-3 per cercarlo, gli puoi dare palla in molti modi e lui riesce a fare sempre qualcosa di importante. E' stato molto utile". Il derby di domenica con la Gaviese è già una partita con poche alternative alla vittoria.