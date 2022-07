Via Dania, via libera al progetto per la scuola

OVADA - C’è il progetto esecutivo per l’intervento di adeguamento antisismico già previsto da tempo per la scuola Giovanni Paolo II di via Dania. La Giunta comunale, qualche giorno fa, ha dato via libera a quanto redatto dall’ingegner Paolo Chiarella, con studio a Novi, incaricato nell’aprile 2020 per seguire tutte le fasi necessarie per l’intervento. La cifra complessiva del progetto, come indicato più volte, è di 300 mila euro. Dello stesso importo il contributo disposto lo scorso anno dal Ministero dell’Interno per portare a termine i lavori.



Costi reali

«Le nostre scuole sono sicure - commentò il sindaco Paolo Lantero, annunciando la concessione del contributo - Ma l’edilizia scolastica è uno dei focus che ci siamo dati in questi anni e per i quali siamo stati in grado di attrarre molte risorse». Sempre dal Ministero dell’Interno è arrivato il contributo per il rifacimento del tetto della scuola Damilano di poco superiore al milione di euro. Per quanto riguarda via Dania sarà ora la gara per l’assegnazione del cantiere a determinare il costo reale del