Velo Ok, controlli prorogati fino al 2023

OVADA - I residenti delle aree interessate nutrono qualche dubbio sul reale effetto deterrente del provvedimento. Ma dalla Polizia Municipale di Ovada fanno notare come in passato siano state comminate diverse sanzioni ad automobilisti indisciplinati, alcune di queste anche di importo significativo. Fatto sta che il Comune di Ovada ha deciso di proseguire anche nel prossimo anno con la campagna di rilevazione della velocità sulle strade della periferia cittadina. Strumento utilizzato i tanto vituperati Velo Ok già installati in via Molare, via Rocca e nel centro abitato di frazione Gnocchetto.

Verifiche necessarie

L’accordo pubblicato qualche giorno fa sull’albo pretorio del comune di Ovada prevede la fornitura da parte dell’impresa Noi Sicuri Project delle colonnine arancioni per il monitoraggio della velocità degli automobilisti. L’impegno economico previsto fino all’aprile 2023 ammonta a 6.400 euro. La soluzione dei Velo Ok è stata adottata dopo il 2015 in via Molare, nel tratto cittadino di una strada che nel frattempo è passata dalla competenza della Provincia a quella di Anas. La decisione fu adottata, dopo il tragico incidente in cui perse la vita il pensionato Mario Bonaria, nell’impossibilità di installare un rilevatore di velocità fisso.