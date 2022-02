Strada del Turchino, oggi le verifiche al chilometro 71

OVADA - Si saprà qualcosa di più oggi sui tempi necessari per la riapertura della strada del Gnocchetto. Anas è impegnata sul nuovo fronte che si è aperto venerdì scorso al chilometro 71 dopo aver verificato un grado di deterioramento più esteso del previsto del muretto già in fase di consolidamento e la presenza di acqua che ha consigliato ai tecnici di procedere con prudenza. «Per tutelare, quindi, sia gli automobilisti che le maestranze, che determinano l’inevitabile sollecitazione dell’infrastruttura, la strada è stata chiusa per proseguire in sicurezza le operazioni di rivestimento del muro di sostegno, con una struttura in pietra e acciaio ricoperta con calcestruzzo».

Vie alternative

E così anche ieri l'area è rimasta interdetta con un incaricato della ditta a presidiare in modo da evitare che qualcuno aggirasse il blocco. I collegamenti dalla Valle Stura per ora sono assicurati dalla oramai nota strada del Termo e da quella di Piancarpeneto che dalla frazione Gnocchetto permette di raggiungere Belforte e di conseguenza l'Ovadese. Un passaggio stretto e poco adatto a una circolazione più intensa.

Verifiche in giornata

Oggi è in programma un nuovo sopraluogo. Da Torino si getta acqua sul fuoco: l'intervento non dovrebbe richiedere troppi giorni. Di sicuro Anas ha preso in carico la questione da subito. E questo è già un bel cambio di passo rispetto al recente passato.