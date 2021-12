Emanuela Barisione primario al San Martino

ROCCA GRIMALDA - Gli ultimi due anni sono stati intensi e difficili. “La mia gavetta organizzativa? E' arrivata nel periodo più duro”. Da qualche giorno Emanuela Barisione, originaria di Rocca, è primario nel reparto di Pneuomologia a indirizzo interventistico dell'ospedale San Martino di Genova. La guida del reparto, come facente funzioni, è però arrivata nel febbraio 2020 a pochi giorni dall'ingresso nel periodo più complicato e tragico dell'emergenza sanitaria. “Vengo da una piccola realtà – racconta - e sono nata in una famiglia normale. Non avevo alle spalle una tradizione in questo campo ed in più sono una donna in un settore ancora molto maschilista”.

