Cimitero urbano, c'è la ditta per l'ampliamento

OVADA - Sarà la ditta Bua Costruzioni Generali a occuparsi dell'ampliamento del cimitero urbano. Una matassa inestricabile (almeno finora) quella che riguarda l'intervento avviato nel 2017. Il manufatto incompleto, situato in un'area secondaria, ne è la manifestazione più visibile. «Abbiamo completato il 45% dei lavori inclusi nel progetto - spiega, carte alla mano, l’architetto Simona Sciutto, funzionario dell’Ufficio Tecnico Comunale - Al termine delle operazioni saranno ricavati poco più di 200 loculi suddivisi in tre piani». Il manufatto rimane nascosto rispetto all’ingresso, in un’ala secondaria del cimitero. «Siamo decisi - assicura l’assessore ai Lavori Pubblici, Sergio Capello - a completare tutto al più presto. Ci sono richieste da parte dei cittadini e poi è una questione di decoro». La ditta con sede a San Benigno Canavese si è aggiudicata l'appalto con un'offerta di poco superiore a 140 mila euro.