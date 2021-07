Giro Rosa: le telecamere di Rai ed Eurosport

OVADA - «Il Gran Monferrato è un progetto vivo e vitale, che si animerà anche di eventi di rilevanza internazionale, il Giro d’Italia donne è proprio questo». Così il sindaco di Ovada, Paolo Lantero, ha salutato l'approdo in città della carovana del “Giro rosa”, previsto a Ovada nella giornata di domenica con l'arrivo della tappa in partenza da Casale nella tarda mattinata. «Nel 2018 – prosegue il primo cittadino – fu studiato un percorso imperniato sulle nostre colline. Oggi la nostra strategia di alleanza territoriale con Acqui Terme e Casale Monferrato ci porta ad avere una tappa ancora più interessante e un percorso ideale per le cicliste. Le atlete transiteranno da Ovada in due momenti distinti. Poco dopo le 14.30 in arrivo da via Rocca e un'ora dopo da via Novi per raggiungere il traguardo di corso Martiri della Libertà. L’evento sarà trasmesso in diretta (con finestra sul Tour de France) dalla Rai che trasmetterà poi, in differita, per circa un’ora su RaiSport la sintesi. Sarà in diretta anche sull’emittente Eurosport ed in streaming in vari siti sportivi (gli ultimi 15 chilometri saranno live sui canali social di PMG Sport). La carta stampata dedicherà ampio spazio all’evento ad iniziare dalla Gazzetta dello Sport.