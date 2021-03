Annunziata, la settimana di celebrazioni si apre col triduo

OVADA - Saranno celebrazioni del tutto particolari, visto che anche la prossima settimana il Piemonte sarà in “zona rossa”. Ma, come previsto dalle disposizioni governative, che permettono lo svolgimento delle funzioni religiose – rispettando le norme anti “Covid” attualmente in vigore –, la comunità cristiana ovadese potrà festeggiare la Madonna dell’Annunziata, con un ricco programma di appuntamenti che si aprirà sabato mattina. Dopo un periodo di chiusura (per tutelare i confratelli e i fedeli, in questa fase di emergenza sanitaria) è stato riaperto ieri, 20 marzo, l’Oratorio di via San Paolo intitolato alla Madonna dell’Annunziata e del Carmine; il triduo in onore della Madonna prende il via lunedì 22 marzo con Santa Messa alle ore 8.30 per proseguire nelle giornate di martedì 23 e mercoledì 24 marzo. Giovedì 25 solennità dell’Annunciazione, con Messe alle ore 8.30 e 18. Sarà un momento di festa per la chiesa dei “turchini”, dove si celebrano funzioni religiose solamente il 25 marzo (Annunziata) 16 luglio (Carmine) e 8 ottobre (Madonna della Salute).