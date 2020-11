Santuario delle Rocche, ordinanza del Comune

MOLARE - "Provvedere alla messa in sicurezza dell'edificio Santuario Nostra Madonna delle Rocche entro il termine di 15 giorni dalla data di notifica della presente, al fine di eliminare le problematiche riscontrate". In estrema sintesi è il dispositivo dell'ordinanza emessa nella giornata di ieri dal Comune di Molare all'indirizzo dei proprietari, la curia vescovile di Acqui Terme. Il provvedimento è stato emesso vista "la segnalazione di situazione di emergenza inoltrata dall'ingegner Eugenio Boccaccio, progettista e direttore dei lavori di messa in sicurezza e stabilizzazione del versante sul rio Amione". Il 10 novembre è andato in scena un nuovo sopralluogo del geometra comunale accompagnato dal geologo di fiducia dell'Amministrazione, Luigi Foglino che hanno constatato la pericolosità dell'area per la presenza di detriti che potrebbero riversarsi sul letto del rio. Contestualmente è stato dichiarato parzialmente inagibile anche un fabbricato privato per il tempo necessario all'intervento da parte dell'Unione Montana dal Tobbio al Colma