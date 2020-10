Associazioni, al via l'iter per richiedere i contributi

OVADA - Sono aperti i termini per presentare richiesta di contributo per iniziative nel campo di istruzione e cultura, promozione di sport e tempo libero, sviluppo dell’economia e occupazione, tutela dell’ambiente e valorizzazione dei beni storici. Sono interessate quelle associazioni che organizzano manifestazioni o altre iniziative sul territorio cittadino e non perseguano scopo di lucro. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è l’11 novembre. La verifica degli uffici terminerà il 25 novembre. La Giunta valuterà come ripartire le risorse disponibili in base alle istanze presentate. Sul sito del comune di Ovada tutte le informazioni necessarie.