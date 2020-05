Su Facebook la mobilitazione virtuale per Andrea Pestarino

OVADA - A lanciare attraverso Facebook la raccolta fondi a favore di Andrea Pastorino è stato alle 15.00 di ieri il fratello Alessandro. Andrea subì un terribile incidente, in sella alla sua bicicletta, il 7 ottobre 2018 mentre stava percorrendo un tratto della Ovada - Alessandria nell'ambito della manifestazione ciclistica "Ovada in Randonnèe". Da quel giorno la vita stravolta per il giovane e per la sua famiglia. "Dopo un lungo periodo di coma seguito da una terapia riabilitativa di scarsia efficacia, abbiamo lasciato la nostra città e, su consiglio di un caro amico, ci siamo recati presso il Centro Riabilitativo Cardinal Ferrari di Fontanellato - ha raccontato Alessandro in un lungo post su Facebook - In loco, Andrea ha avuto ottimi miglioramenti riprendendo gradualmente coscienza e facendo progressi neurologici che lo hanno riportato allo stato cerebrale pre-incidente". Ma la salita non è ancora terminata: Andrea dovrà affrontare ulteriori interventi chirurgici di carattere ortopedico alle gambe per calcificazioni alle anche. L'attesa si è prolungata anche a causa dell'attuale emergenza sanitaria. Su Facebook molti hanno già condiviso questa richiesta di aiuto e in poche ore ha già raggiunto una cifra importante. E’ possibile effettuare anche un bonifico al numero IBAN IT91H0306948451100000066409.