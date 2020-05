Stand dei negozi, dehors e e-commerce per l'estate ovadese

OVADA - Sfruttare al massimo gli spazi all'aperto, in particolare del centro storico, per dare alle attività economiche della città una strada per lavorare in tranquillità nei prossimi mesi. E' l'intendimento espresso nel corso della seduta del consiglio comunale dell'altra sera in cui è stato approvato il bilancio consuntivo. “Non c'è ancora – ha precisato il sindaco Paolo Lantero – il perimetro giuridico sul quale basare le nostre decisioni. Di fatto però abbiamo già iniziato a fare alcuni ragionamenti con la Giunta”.

A delineare la strada è stato l'assessore alle Attività Produttive Marco Lanza. P rimo passo, con l'assessore al Bilancio Sabrina Caneva, capire come affrontare le minori entrare sul bilancio comunale per sgravare gli imprenditori dagli adempimenti fiscali. “L’Estate ovadese – ha spiegato Lanza in Consiglio Comunale - sarà all’insegna dello spazio aperto, che ci permetterà di riappropriarci di momenti di socialità, compatibili con l’emergenza, e di impresa. Per far questo svilupperemo azioni concrete sul posizionamento e sul costo dei dehor degli esercizi, senza dimenticare per i negozi la possibilità di recuperare spazio davanti alla propria vetrina con formule come lo sbarazzo. Tutto questo senza costi aggiuntivi e con una procedura burocratica più snella possibile. Potenzieremo il ruolo dell’E-Commerce territoriale con un progetto in fase di definizione”. Nel frattempo si stanno definendo i dettagli per il ripristino, in via sperimentale da mercoledì, del mercato alimentare in piazza San Domenico.