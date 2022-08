A Novi Ligure arriva 'Holi Splash festival'

Sabato 3 settembre arriva a Novi Ligure 'Holi Splash festival',il famoso festival dei colori con tanti ospiti nazionali. L'evento si svolgerà presso piazza Leoni di Liguria (ex Caserme Giorgi) a partire dalle ore 16.00!

È un evento davvero per tutti, bambini e famiglie comprese (qui la gallery di alcuni eventi passati).

'Holi Splash festival' è un festival dove i partecipanti si colorano lanciandosi polveri anallergiche ed ecologiche. Musica, colori, street food ed intrattenimento faranno da cornice all'iniziativa rendendola davvero unica.

Apertura porte evento: ore 16.00. Possibilità di ristorarsi all'interno con diversi food points.



Ospiti:

MAMBOLOSCO: pseudonimo di​ William Miller Hickman ​ (Vicenza,​ 16 agosto​ 1990), è un​ rapper​ italiano​ con cittadinanza​statunitense. ​

TAYLOR MEGA: modella,​ influencer​ e imprenditrice italiana.​ In televisione ha partecipato al reality​ 'L’isola dei Famosi​' e il suo seguito​ è esponenzialmente aumentato. Ha partecipato anche al​ 'Grande Fratello Vip'. Vanta 2,8 milioni di followers sui social. Sarà disponibile per incontrare i suoi fans, firmare autografi e fare foto.

DJ MATRIX: Dj Matrix ha scritto diverse canzoni, fra cui​ "La tipica ragazza italiana", molto nota sul web. Oltre a questa ricordiamo anche "Voglio tornare negli anni 90", "Con una 500", "Fanno Bam"​ e molte altre.​ Oggi il nome del dj è spesso nominato grazie al suo brano​ "Coro Azzurro", in collaborazione con Arisa e Ludwig.

GAIA BIANCHI: a soli 16 anni, pubblica il suo primo singolo ufficiale, “VVS”. Un brano che diventerà virale sul web, tanto da ottenere in breve tempo più di​ mezzo milione di visualizzazioni su Youtube. Lo stesso brano è stato utilizzato migliaia di volte da altri utenti per realizzare video su Tik Tok. In passato, a soli 14 anni, aveva​ collaborato con il rapper Adamo Bara Luxury per realizzare il brano “Puerto Rico”. Proprio questo brano ha iniziato a darle il successo che sta continuando a mietere. La sua popolarità sui social è in costante incremento. Pensate che a soli 17 anni Gaia ha già raggiunto​ 2milioni di followers su​ Tik Tok e​ superato i 1,5 milioni su​ Instagram. Anche Gaia sarà disponibile per foto e autografi.

I biglietti sono disponibili online sul portale TicketSms:

Biglietto in prevendita: 30€​

Promo Under 15 e Over 30: 15€

Vip Ticket: 50€ (solo online) 50 pezzi

Chi entra prima delle 17.00 avrà una bustina di colore in omaggio!

Clicca qui per acquistare i biglietti



SPONSOR GOLD:

Affiliato Tecnocasa Studio Novi Uno S.A.S. di Silvio Guidotti

HADO SYSTEM di Sebastiano Reale