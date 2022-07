Bonus 200, "Verifica se ne hai diritto"

Spi Cgil, il sindacato vicino ai pensionati, è a disposizione per verificare il bonus 200 euro, la somma una tantum che viene erogata in questo periodo. Non tutti ne hanno diritto ed è meglio quindi rivolgersi a persone competenti e fidate per controllare la somma aggiuntiva e sbrigare se necessario le pratiche. Gli uffici Spi Cgil della provincia di Alessandria sono a disposizione anche per verificare gli assegni familiari sulle pensioni di reversibilità o se in qualche modo si ha diritto a maggiorazioni sociali.