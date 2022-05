Disponibili ancora pochi posti per il corso gratuito di Tecnico Specializzato in Organizzazione e Sviluppo delle Risorse Umane

Nel mese di maggio 2022 prenderà avvio la prima edizione del corso Tecnico specializzato in organizzazione e sviluppo delle risorse umane presso la sede di Ovada della Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri Onlus.

Il corso si rivolge a persone disoccupate ed occupate interessate ad avviare una carriera nel settore Human Resources, a professionisti desiderosi di ampliare le proprie competenze professionali e a tutti coloro che vogliono acquisire abilità specialistiche da applicare all’interno della propria organizzazione.

Il taglio tecnico-pratico del corso consentirà di sperimentarsi in un'attività didattica in aula e in uno stage, per il quale disponiamo di un network di 50 aziende interessate ad accogliere i nostri studenti.

Il corso prevede 800 ore totali, di cui 240 ore di stage in azienda, e si svolgerà tutti i giorni dal lunedì al giovedì in orario pomeridiano, mentre l’intera giornata del venerdì sarà dedicata ad esercitazioni pratiche.

Si affronteranno i seguenti moduli:

comunicazione e pianificazione: dal metamodello ai metaprogrammi, alle tecniche di comunicazione efficace, al colloquio;

valutazione e motivazione: dal recruiting alla selezione e valutazione delle posizioni e delle prestazioni;

analisi dei fabbisogni e pianificazione: tecniche di analisi e fabbisogni aziendali, modelli organizzativi e strutture d'impresa, project management, formazione e valutazione aziendale;

amministrazione: costo e budget del personale, diritto del lavoro, busta paga.

Le lezioni saranno tenute da consulenti di prestigiose aziende nazionali e da professionisti del settore:

Lorenzo Paoli, che allena le aziende a fare vivere i propri prodotti online, creando memorabilità, emozione, passaparola e conversioni, oltre ad occuparsi di Coaching e progetti di brand identity con imprenditori e manager;

Lucetta Pelizza, che realizza piani marketing, si occupa di consulenza marketing e comunicazione on line e off line (con forte focus sul marketing di prodotto e strategico), organizzando eventi e campagne di comunicazione on-line e off-line;

Cristina Magi, Psicologa del lavoro specialista in selezione e valutazione del personale, che opera come consulente libero professionista per conto di Aziende Private, Società di Consulenza e Centri di Formazione Professionale;

Raffaella Pastorino, Direttore dei centri di formazione di Novi Ligure e Ovada della Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri Onlus, counselor, coach, esperta di assessment, formazione e valutazione del personale.

Il corso è gratuito in quanto finanziato dal Fondo Sociale Europeo e da Regione Piemonte e ci sono ancora dei posti liberi: per maggiori informazioni ed iscrizioni potete rivolgervi direttamente alla segreteria o compilare il form online.

Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri Onlus

Via Antonio Gramsci, 9 - Ovada

Da Lunedì a Giovedì dalle 8:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00, Venerdì dalle 8:00 alle 13:00

Tel. 0143.822387

Mail: centro.ovada@casadicarita.org