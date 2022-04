Camera&Pola, la casa su misura per te

OVADA - Restituire slancio e energia a edifici di fascino e prestigio intaccati dal tempo. Modernizzare ciò che è stato bello negli anni passati ma che nel presente necessita di un intervento di adeguamento ai nostri tempi, in particolare in un’ottica di risparmio energetico. Offre tutto questo Camera&Pola costruzioni, l'impresa edile con sede nella centralissima via San Paolo 55 nata dall'esperienza di due aziende in primo piano nei rispettivi settori dell’edilizia e dei traslochi. Un'opportunità in più disponibile da oggi in città per sfruttare i benefici ancora in vigore per chi decide di ristrutturare. La professionalità e l'affidabilità degli addetti si coniuga alla perfezione con l'utilizzo di materiali dei marchi più importanti.

Ambienti accoglienti

L’intento è quello di offrire alla clientela la manodopera e la consulenza migliore possibile. «Ci occupiamo – chiariscono i titolari Gianmaria Camera e Danilo Pola – di ammodernare appartamenti e villette abitazioni in genere. I nostri lavori spaziano dal rifacimento degli ambienti ai rivestimenti termici. Siamo in questo settore da diversi anni. La nostra società nasce dall’esigenza, sempre più tangibile nei nostri settori, di offrire ai nostri clienti un servizio completo e la soluzione più giusta per ogni necessità».

Nell'ambito delle costruzione Camera&Pola può offrire tetti in legno completi di pacchetto isolante e tegole, impermeabilizzazione dei terrazzi e coperture, cappotti termici e soluzioni di estrema avanguardia per il risparmio energetico. Per gli ambienti interni si va dal rifacimento completo di bagni alla realizzazione di cucine complete anche in muratura. La tua casa, il nido nel quale vivere le emozioni principali della tua famiglia, che diventa un luogo caldo e accogliente con l’opera di mani sapienti.

Informazioni utili

«Risparmiare sui consumi energetici – proseguono – oggi è sempre più un'esigenza. Per questo un adeguato isolamento è il sistema perfetto per creare l'ambiente ideale nelle nostre case e limitare le spese». Per ulteriori informazioni è possibile contattare i seguenti numeri: 348.0343715 oppure 342.6334637. Per un filo diretto con l'azienda è possibile consultare i profili Facebook e Instagram.