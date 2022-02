Formazione. Sì, grazie! /2

Secondo l’indagine Unioncamere - Anpal, le assunzioni programmate dalle imprese italiane per il 2021 hanno superato il valore del 2019 e l’ultima rilevazione relativa al mese di gennaio conferma che la ripresa dell’occupazione sta proseguendo. Aumentano però le difficoltà a reperire i profili professionali ricercati dalle aziende, che lamentano la carenza di risorse specializzate.

È proprio per questo motivo che i corsi gratuiti in partenza a marzo presso le sedi di Casa di Carità di Ovada e Novi Ligure sono progettati dopo aver ascoltato le imprese che da tempo operano sul nostro territorio, per rispondere alle loro esigenze.

Il percorso di Operatore Specializzato Import-Export, nella sede di Ovada, preparerà figure in grado di svolgere, con ruolo esecutivo, mansioni relative alle principali procedure di commercio internazionale. Si tratta di un corso diurno di 640 ore di cui 240 di stage, rivolto a disoccupati ed occupati di età pari o superiore a 18 anni. Il titolo minimo previsto per l’ammissione è la qualifica; si svolgerà un colloquio motivazionale di orientamento e un test di informatica di base.

“Prepariamo gli allievi a supportare il sistema aziendale nelle procedure contabili di import-export, come la fatturazione attiva e passiva e la codifica dei documenti. Sapranno inoltre gestire i pagamenti internazionali, la corrispondenza in lingua straniera, le spedizioni e i documenti doganali grazie all’approfondimento della normativa civilistica e fiscale di riferimento. Questo tipo di Operatore può inserirsi nelle aziende del nostro territorio di qualsiasi dimensione e settore, poiché la maggior parte di esse opera direttamente o indirettamente nell’import-export, con funzioni di acquisti/vendite, anche in appoggio a personale più esperto.” A raccontarcelo è Stefania Tassistro, docente in questo e in molti altri corsi legati alla materia fiscale e contabile. Da molti anni Stefania collabora attivamente non solo alla formazione, ma anche all’inserimento in stage dei corsisti, grazie anche ad una specifica conoscenza delle ditte della zona e dell'andamento del mercato del lavoro locale.

“E non dimentichiamoci dell’e-commerce! È il futuro!” aggiunge la Tassistro “Ormai tutti vendono online e la nostra zona non è da meno. Ma non dobbiamo pensare che basti aprire una vetrina sul web; occorre essere preparati dal punto di vista normativo e conoscere ogni sfaccettatura del processo di commercializzazione online. Le aziende qui ricercano persone specializzate in soluzioni di e-commerce. Ho contribuito dall’inizio alla formazione degli operatori, già dalla prima edizione, e devo dire che l’interesse dimostrato sia dai partecipanti che dalle imprese conferma il successo di questa iniziativa.”

Il corso di Operatore Specializzato in E-commerce è proposto dalla sede Casa di Carità - Arti e Mestieri di Novi Ligure. Si tratta anche in questo caso di un corso diurno di 600 ore di cui 240 ore di stage che permetteranno di mettere in campo le conoscenze acquisite. Si rivolge ad occupati e disoccupati maggiori di 18 anni. Il titolo di studio minimo richiesto è la qualifica. Al termine del percorso l’allievo avrà acquisito nozioni tecniche relative alla commercializzazione di prodotti e servizi e sarà in grado di collaborare alla produzione di pagine web e cataloghi e alla gestione di assistenza online e post-vendita. Saprà inoltre procedere alle fasi di transazione e all’evasione degli ordini, il tutto nel rispetto della normativa prevista per questo genere di compravendita.

I partecipanti disoccupati di entrambi i corsi potranno usufruire di percorsi di orientamento e accompagnamento al lavoro grazie ai Servizi al Lavoro o, se di età inferiore ai 29 anni, del bando Garanzia Giovani.

Se questi corsi fanno al caso tuo contatta le sedi di riferimento:

Operatore Specializzato Import-Export - Sede di Ovada

Via Antonio Gramsci, 9, 15076 Ovada AL – tel 0143 82 23 87 –

mail centro.ovada@casadicarita.org

Preiscriviti ai corsi di Ovada

Operatore Specializzato in E-commerce - Sede di Novi Ligure

Strada Boscomarengo, 1E, 15067 Novi Ligure AL - tel 0143 32 38 07. –

mail centro.novi@casadicarita.org

Preiscriviti ai corsi di Novi Ligure

Progettiamo il tuo futuro insieme a te!