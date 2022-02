Formazione? Sì, grazie!

Partiranno a marzo nelle sedi di Ovada e Novi Ligure di Casa di Carità - Arti e Mestieri i corsi di Formazione Per il Lavoro, percorsi studiati per l’occupabilità, l’occupazione e l’aggiornamento delle competenze. Secondo il World Economic Forum il 50% dei lavoratori entro il 2025 dovrà infatti aggiornare le proprie competenze per non restare tagliato fuori dal mondo del lavoro e il 40% delle competenze base cambierà.

Tutti i corsi sono gratuiti in quanto finanziati dal Fondo sociale Europeo - Regione Piemonte, rivolti sia ad occupati che disoccupati che abbiano raggiunto la maggiore età e sono rivolti a persone di entrambi i sessi.

A partire da questo articolo, vi porteremo in un viaggio alla scoperta di tutta la nostra offerta formativa (e non solo), attraverso le voci di ex allievi, docenti e aziende del territorio.

“Ho scelto il corso di Addetto Amministrativo Segretariale per aggiornarmi e valorizzarmi all’interno della ditta per cui lavoro. Investire su me stessa mi ha permesso non solo di aumentare il mio bagaglio di competenze tecniche, ma anche di credere maggiormente nelle mie capacità. La mia proattività mi ha premiata perché sono stata promossa ad un incarico di maggior responsabilità ed autonomia, a cui aspiravo da tempo.”

Se anche tu vuoi seguire l’esempio di Valentina, ex corsista, puoi iscriverti al corso preserale di Addetto Amministrativo Segretariale in partenza presso la sede di Ovada della Casa di Carità Arti e Mestieri. Si tratta di un percorso di 250 ore ed è richiesto come requisito d’accesso la licenza di scuola secondaria di I grado.

Dopo il successo delle precedenti edizioni, quest’anno si è scelto di dare grande rilievo, accanto alle materie più tradizionali, alle tecnologie informatiche e alle tecniche di segreteria e di amministrazione, utilizzando software e applicativi d’ufficio. Quali competenze si acquisiranno con la frequenza? “Al termine del corso sarà possibile collaborare alla gestione amministrativa di un ufficio, applicare tecniche di segreteria, elaborare documentazione amministrativa, ma anche gestire flussi informativi e destreggiarsi al front office” ci spiega Michela Bono, responsabile per Ovada dei corsi FPL.

“I nostri percorsi vengono progettati in accordo con le aziende che esprimono i loro bisogni e le loro aspettative e sono finalizzati a creare figure sempre più specializzate” aggiunge Irene Squadrelli Responsabile di Processo della sede di Novi Ligure. Ed è proprio per rispondere alle esigenze delle aziende che è stato progettato il Corso di Operatore Specializzato in Paghe e Contributi, della durata di 300 ore in fascia preserale; il requisito minimo per accedere è la qualifica. Al termine del corso l'allievo sarà in grado di calcolare voci della busta paga, trattenute previdenziali e contributive, anche con software gestionale;

tenere libri obbligatori nel rispetto di normativa previdenziale, assicurativa e fiscale prevista. Ottimo uso del PC e dei più diffusi applicativi di gestione ed elaborazione paghe sono le competenze che le più importanti aziende del territorio stanno chiedendo sempre più insistentemente; il corso serale di Paghe e Contributi vuole rispondere a questa domanda e permettere ai partecipanti di aprirsi nuove opportunità di lavoro.

I partecipanti disoccupati di entrambi i corsi potranno usufruire di percorsi di accompagnamento al lavoro grazie ai Servizi al Lavoro o, se di età inferiore ai 29 anni, del Bando Garanzia Giovani.

Se questi corsi fanno al caso tuo contatta le sedi di riferimento:

Addetto Amministrativo Segretariale - Sede di Ovada

Via Antonio Gramsci, 9, 15076 Ovada AL – tel 0143 82 23 87 – mail centro.ovada@casadicarita.org

Preiscriviti ai corsi di Ovada

Operatore specializzato in paghe e contributi - Sede di Novi Ligure

Strada Boscomarengo, 1E, 15067 Novi Ligure AL - tel 0143 32 38 07. – mail centro.novi@casadicarita.org

Preiscriviti ai corsi di Novi Ligure

Progettiamo il tuo futuro insieme a te!