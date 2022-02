Scuola-lavoro: accordo tra Casa di Carità, Italvalv, Ormig, Vezzani e Confindustria

La Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri Onlus in collaborazione con Italvalv S.r.l., Ormig S.p.A.,Vezzani S.p.A e Confindustria Alessandria apre le iscrizioni al corso Tecniche di lavorazioni meccaniche con controllo numerico per maggiorenni con qualifica o diploma nell’ambito meccanico, meccatronico, elettrico ed elettronico oppure titolo differente, ma comprovata esperienza nel settore.

Il corso è a numero chiuso con test e colloquio selettivo, per massimo 5 partecipanti e si svolgerà presso la sede di Casa di Carità Arti e Mestieri di Ovada, avrà una durata di 300 ore compreso lo stage in azienda. Il corso è in collaborazione con Confindustria Alessandria che, raccolte le necessità delle imprese di reperire giovani e adulti qualificati, ha sollecitato questo progetto. Questo percorso formativo è quindi una importante opportunità orientata allo sviluppo e alla crescita del nostro territorio.

L’obiettivo è quello di formare ad un mestiere molto richiesto dalle aziende della zona e nello specifico il corso verrà realizzato con la preziosa collaborazione di tre aziende leader del settore con accordi di interesse all’assunzione degli allievi al termine del corso.

Italvalv progetta e realizza una gamma completa di valvole industriali e sistemi di controllo attraverso l’utilizzo delle più moderne tecniche innovative e norme di progettazione e produzione. Le competenze di personale altamente qualificato e dedicato danno all’azienda la capacità di soddisfare le rigorose esigenze dei clienti a livello internazionale e di mantenere alta la qualità dei propri prodotti.

Ormig S.p.A. fu fondata nel 1949 e produce mezzi di sollevamento su gomma. L’azienda ha nel suo interno l’intero ciclo produttivo ed è leader mondiale nella costruzione di gru elettriche, impiegate nella movimentazione ed installazione degli impianti di produzione negli stabilimenti all’avanguardia.

Con oltre 2000 macchine attualmente in funzione in più di 50 paesi, Vezzani è leader di mercato nelle presse cesoie ad alta capacità e produttività per il settore rottami ed è partner delle principali acciaierie e rivenditori di rottami in tutto il mondo.

Le competenze tecniche che si andranno ad acquisire sono state richieste dalle aziende partner e progettate in modo da essere propedeutiche all’inserimento lavorativo.

Durante il corso verranno trattati questi argomenti nell’ambito di materie professionalizzanti come Disegno attraverso software professionali, utilizzo e manutenzione di Macchine utensili a controllo numerico, Processi di lavorazione automatizzati, Procedimenti di saldatura, Collaudo, Tecnologia dei materiali e Sicurezza. Il corso è gratuito perché finanziato dal Fondo Sociale Europeo - Regione Piemonte - Macro Ambito 3 – Offerta formativa per il mercato del lavoro.

Per pre-iscrizioni occorre inviare una mail a centro.ovada@casadicarita.org, telefonare al numero 0143 822387 oppure recarsi in segreteria presso il Centro di formazione professionale di Ovada, Via A. Gramsci, 9. La segreteria è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 13.00 e dal lunedì al giovedì anche dalle 14.00 alle 17.00. Le pre-iscrizioni termineranno martedì 28 febbraio 2022 e, previa verifica dei requisiti di ammissione, permetteranno la convocazione al processo di selezione e successivo inserimento nel corso di formazione, che partirà entro il 31 marzo 2022.