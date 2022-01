Casa di Carità, una vasta offerta formativa per tutte le esigenze

Le sedi di Ovada e Novi Ligure della Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri Onlus hanno concluso la fase progettuale della nuova offerta formativa e si stanno preparando per l’avvio dei nuovi corsi Formazione per il Lavoro.

Corsi come sempre pensati per agevolare l’incontro tra offerta e domanda di lavoro fornendo agli utenti le competenze utili per rimettersi in gioco, cambiare settore lavorativo, ottenere un riconoscimento, un avanzamento di carriera, o semplicemente realizzare il proprio obiettivo professionale.

La composizione dell’offerta formativa per l’anno 2021/2022 deriva dall’analisi del territorio e delle richieste dei soggetti che vi operano, l’agenzia si è poi occupata di sondare le preferenze dei potenziali utenti considerando sia i settori di interesse sia le fasce orarie utili per consentire una più agevole dei corsi.

Infatti, anche quest’anno, entrambe le sedi hanno scelto di puntare sulla fascia oraria diurna e su quella preserale e serale.

I corsi diurni prevedono un periodo di stage in azienda, infatti sono pensati per disoccupati che potranno, non solo acquisire nuove competenze, ma anche rientrare nel mondo del lavoro grazie all’esperienza in azienda prevista dal corso

Nella sede di Ovada sono presenti i corsi:

Addetto magazzino e logistica - 500 ore

Operatore specializzato import-export - 600 ore

Nella sede di Novi Ligure sono presenti i corsi:

Operatore specializzato in Contabilità Aziendale - 600 ore

Addetto magazzino logistica - 500 ore

Operatore specializzato in e-commerce - 600 ore

I corsi serali sono invece pensati per chi sta già lavorando e vuole riqualificarsi o cambiare settore lavorativo.

Nella sede di Ovada sono presenti i corsi:

Operatore specializzato in paghe e contributi - 300 ore

Tecnico grafico per il multimedia e web design - 300 ore

Accompagnatore Naturalistico - 332 ore

Addetto Amministrativo Segretariale - 250 ore

Operatore CAD - 250 ore

Nella sede di Novi Ligure sono presenti i corsi:

Operatore informatico di risorse Web - 250 ore

Operatore specializzato in paghe e contributi - 300 ore

I corsi sono in partenza ma ci sono ancora posti liberi, per maggiori informazioni ed iscrizioni potete rivolgervi direttamente alle Sedi operative:

Sede di Ovada - Via Antonio Gramsci, 9

Da Lunedì a Giovedì dalle 8:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00, Venerdì dalle 8:00 alle 13:00

Sede di Novi Ligure - Strada Boscomarengo 1/E (di fronte all’Ilva)

Da Lunedì a Giovedì dalle 8:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00, Venerdì dalle 8:00 alle 13:00

Il personale sarà a vostra disposizione per un colloquio orientativo e per fornirvi tutte le informazioni utili per scegliere il corso più adatto alle vostre esigenze.

Per accedere alla sede sarà necessario essere muniti di Green Pass.

Potete anche contattare le sedi telefonicamente o via mail:

Sede di Ovada

Tel. 0143.822387

Fax. 0143.822874

N° verde 800901167

Mail: centro.ovada@casadicarita.org

Sede di Novi Ligure:

Tel. 0143.323807

Fax 0143.320695

N° verde 800901160

Mail: centro.novi@casadicarita.org