Il Bellavita si fa 'open': 10 giorni indimenticabili

Bella la vita… a Il Bellavita! Il Parco Benessere di Spinetta Marengo ti tenta con una promozione irripetibile: 10 giorni di ingresso ‘open’, acqua e fitness, a soli 10 euro! Ma attenzione, la promozione è acquistabile ed attivabile entro il 13 dicembre.

È una ottima occasione per farsi e fare un regalo e provare tutti i servizi del centro wellness unico nel suo genere. La promozione non è finita qui. Come ulteriore incentivo a provare tutti i servizi offerto, comprese nel carnet di ingressi ci sono anche due settimane omaggio di scuola danza per bambini e scuola di nuoto.

Il Bellavita – rinnovato nella gestione e negli spazi – vi aspetta tutti i giorni, per un momento di relax, per tenersi in forma e per provare nuove situazioni. A due passi da casa.

Corsi di nuoto

I corsi di nuoto sono aperti a tutti a seconda delle fasce d’età: dai tre mesi, agli adulti, sempre gestiti da istruttori titolati che sanno come migliorare le competenze personali lavorando su obiettivi, con metodi differenziati per ogni età.

Le lezioni di gruppo – della durata di 40 minuti circa – si tengono sia nella vasca 25 metri sia nella piscina tropicale riscaldata ad oltre 30 gradi, un ulteriore comfort. Anche gli abbonamenti possono essere gestiti in modo flessibile, scegliendo tra mensile, trimestrale e stagionale, fino a tre lezioni settimanali, a seconda delle esigenze. Questo metodo fa si che ci si possa iscrivere in ogni momento dell’anno, senza l’ansia di non poter utilizzare il pacchetto scelto.

Il personale di vasca e lo staff de Il Bellavita sono sempre a disposizione per organizzare la permanenza nel migliore dei modi, affinché l’esperienza al Parco Benessere sia veramente un momento di divertimento e relax.

www.ilbellavita.it