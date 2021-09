Vetraio Arredobagno: sconti per chi legge "L'Ovadese"

OVADA - Rappresenta una collaborazione consolidata nel tempo il rapporto tra la nostra testata e “Il Vetraio Arredobagno”, il negozio di corso Saracco 89 che da più di trent’anni offre vetreria, pavimenti e rivestimenti, stufe e camini, decorazioni su vetro. Nasce da questo la promozione in vigore da oggi. «A chi si presenta con una copia del giornale o anche solo l’immagine di quest’articolo - spiegano i titolari Gianluca e Deborah Gambioli - sarà praticato uno sconto del 3% sugli articoli in vendita in questo momento».



Possibilità per tutti

Due sale espositive, due laboratori e un magazzino. Manualità ed esperienza. Offre tutto questo “Il Vetraio Arredobagno”. Da 25 anni la lavorazione artigianale del vetro rappresenta la prestazione di punta dell’attività. La vetreria infatti segue internamente ogni fase, dalla miscela della materia prima all’installazione presso il domicilio del cliente. L’acquisto di vetrate, stufe e caminetti è corredato da un servizio preciso e puntuale di installazione in città e in tutta la provincia di Alessandria. «Realizziamo vetrate su misura - proseguono i titolari - ma è possibile acquistare articoli selezionati con cura da un personale esperto».



Lo showroom situato a Ovada presenta tutto ciò che può servire per l’arredo della casa: box doccia, rubinetti e lavandini rivestimenti con piastrelle di ottima qualità e pavimenti per ambienti esterni e interni. Inoltre, stufe a pellet e a legna e caminetti. Per tutte le informazioni è possibile consultare il sito www.ilvetraioarredobagno.com, sempre aggiornato anche con le promozione in vigore di volta in volta. Per scoprire tutte le offerte attive sui prodotti e i servizi o per richiedere maggiori informazioni è possibile contattare il numero telefonico 0143.80.156.