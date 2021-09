Gruppo Anteprima: ricerca personale

Ricerchiamo 15 operatori telefonici attivi nella raccolta fondi per enti relazioni con i clienti e inserimento nel database aziendale. Esperienza pregressa come operatore telefonico, call center outbound. Completano il profilo passione e motivazione per le cause umanitarie, buona capacità di comunicazione scritta, orale e naturale, attitudine alle relazioni esterne, capacità di lavorare per obiettivi; buon utilizzo del pc. Stipendio netto di circa 500/600,00€/netti (per un part-time di 20/25h), anche secondo lavoro. Per colloquio, contattare la dottoressa Sapia al 320 8446118.